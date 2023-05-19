Саша Титов вместе с родителями и старшей сестрой живет на окраине Екатеринбурга. У мальчика тяжелое и опасное заболевание — острый миелобластный лейкоз. Несколько блоков химиотерапии Саше не помогли. Недавно врачи провели мальчику трансплантацию костного мозга, но риск возвращения лейкоза очень высок. Чтобы рецидива не случилось, необходим препарат ксоспата. Он не оплачивается государством, а стоит очень дорого. Семья Титовых обращается за помощью к нам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы лейкоз отступил, Саше жизненно необходимо дорогое лекарство

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Чтобы лейкоз отступил, Саше жизненно необходимо дорогое лекарство

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Противник атакует. Его нападающий оказывается в выгоднейшем положении и уже готов пробить, но Саша бросается ему под ноги и эффектно выбивает мяч, не задев при этом соперника и не нарушив правила. Аплодисменты на трибунах, благодарности товарищей…

Саше до сих пор частенько снится футбол. Несколько лет он ходил в секцию, даже ездил на соревнования. Играл на позиции защитника. Впрочем, это амплуа присутствует в жизни мальчика далеко не только в футболе. Он не любит, когда кого-то задирают или над кем-то посмеиваются — например, над новичками в классе или в той же секции. Сразу заступается, пресекает эти насмешки. А недавно Саша признался маме Екатерине, что хотел бы открыть собачью передержку: подбирать бездомных псов, отмывать их и пристраивать в хорошие руки. Но, увидев ее испуганный взгляд, добавил: «Не сейчас, а потом, когда поправлюсь».

Болезнь проявилась у Саши год назад: кожа слегка пожелтела, мальчик начал жаловаться на усталость, то и дело норовил прилечь. Сначала врачи подозревали желудочную инфекцию, но по результатам анализа крови стало ясно, что все гораздо серьезнее. Сашу госпитализировали с миелодиспластическим синдромом — в предраковом состоянии, которое в любой момент могло переродиться в лейкоз. К сожалению, так и случилось: пункция костного мозга выявила наличие бластов — опухолевых клеток. Медики обнаружили достаточно редкую генетическую мутацию, которая связана с развитием острого миелобластного лейкоза. И сумели поставить точный диагноз.

— Но сообщить диагноз сыну я так и не смогла,— говорит Екатерина.— Он спрашивал, говорил, что хочет прочитать про болезнь в интернете. Я попросила его не делать этого. Скорее всего, позже Саша сам все узнал: в больницах листки с диагнозами крепят к кроватям. Но ничего мне так и не сказал.

Саше сразу же начали химиотерапию. Первый блок он прошел очень тяжело, с высокой температурой, а инфекционные осложнения были такими, что мальчика пришлось поместить в реанимацию. Но Саша очень мужественно все перенес и находил в себе силы поддерживать маму, утешать ее. Следующие два блока химии прошли уже не так мучительно. Врачи сразу объяснили родителям: для излечения такого вида лейкоза потребуется трансплантация костного мозга. Эту процедуру провели в конце марта. Донором стал Дмитрий, папа мальчика.

Несмотря на свое состояние, Саша продолжает учиться в седьмом классе. Учится удаленно, в больнице, где лежит с мамой. Периодически ему по видеосвязи звонят одноклассники и друзья. Поддерживают мальчика и учителя. Саша скучает по школе, по футболу, по своему коту Марсику и, конечно, по папе и сестре Маше, которая на два года старше.

Любовь к футболу и собакам на выбор будущей профессии мальчика как будто не повлияла.

— Я еще не могу точно сформулировать, кем хочу стать, но, наверное, ближе всего профессия инженера-агронома,— серьезно говорит он.— Я бы хотел работать на земле, организовывать пространства под жилые помещения и фермерские хозяйства.

А потом улыбается и чуть смущенно добавляет:

— Ну а если все это будет, найдется место и для собачьего приюта.

После трансплантации Саша чувствует себя неплохо. Но из-за генетической поломки, которую у него нашли, болезнь может вернуться. Чтобы не возникло рецидива, необходим дорогой препарат ксоспата — его применяют как раз в случае этой мутации. Стоимость лекарства — больше 1,7 млн руб. Для семьи с двумя детьми это совершенно неподъемная сумма.

Помочь мужественному защитнику Саше Титову можем мы с вами. И обязательно сделаем это, верно?

Для спасения Саши Титова не хватает 697 071 руб. Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «В связи с тяжелым течением лейкоза и наличием генетических мутаций Саша относится к группе высокого риска рецидива. После трансплантации костного мозга для закрепления ремиссии и предотвращения осложнений мальчику необходим прием препарата ксоспата. В отделении препарат отсутствует». Стоимость лекарства 1 710 005 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 900 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Урал» собрали 112 934руб. Не хватает 697 071 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Сашу Титова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Саши — Екатерины Петровны Титовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Артем Костюковский, Свердловская область