Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения

Россиянам нужно «хранить историческую правду о Второй мировой войне», заявил президент Владимир Путин в послании российским евреям и тем, кто отмечает День спасения и освобождения. По его словам, участники военной операции на Украине сражаются «с прямыми последователями нацизма».

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«И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции»,— говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

В апреле Владимир Путин поручил Минкульту и Минцифры подготовить материалы для формирования среди молодежи «неприятия преступлений нацистов, а также украинского режима, пришедшего к власти после госпереворота в 2014 году». Доклад по исполнению поручения президент ожидает до 30 июня.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».