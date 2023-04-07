Путин поручил сформировать у молодежи неприятие преступлений нацистов и украинского режима

Президент Владимир Путин поручил Минкульту и Минцифры подготовить информационные материалы для формирования среди молодежи «неприятия преступлений нацистов, а также украинского режима, пришедшего к власти после госпереворота в 2014 году». Поручение дано по итогам встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений 18 января 2023 года. Доклад по исполнению поручения господин Путин ожидает до 30 июня 2023 года, после — раз в год.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В феврале 2014 года на Украине после приведших к жертвам беспорядков был отстранен от власти президент Виктор Янукович. После референдума в марте этого же года в состав России вошел Крым. В апреле 2014 года в Донбассе начался вооруженный конфликт. В феврале 2022 года Россия объявила о начале военной операции, целью которой была заявлена «демилитаризация и денацификация» Украины.

В 2014 году в России ввели уголовную ответственность — до трех лет лишения свободы — за реабилитацию нацизма, в 2021 году наказание было ужесточено.

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Мария Федотова