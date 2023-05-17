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Коммерсантъ FM
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В Калужской области в лесу нашли обломки дрона

Около села Тарутино в Калужской области нашли обломки беспилотника, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб. Детали БПЛА вывезли для обследования силовиками.

По словам собеседника агентства, беспилотник нашли вчера, 16 мая, вечером в лесополосе. По предварительным данным, боеприпасов на дроне не было.

Telegram-канал Baza пишет, что беспилотник упал рядом с трассой А-108 «Московское большое кольцо» и после падения взорвался. Приехавшие на место полицейские нашли алюминиевые обломки дрона. Никто не пострадал. Telegram-канал Shot утверждает, что беспилотник был уничтожен системой ПВО.

В 40 российских регионах действует запрет на полеты БПЛА. В Москве его ввели после того, как ночью 3 мая кремлевскую резиденцию Владимира Путина пытались атаковать беспилотниками, никто не пострадал. Кремль обвинил в атаке Украину. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность Киева.

Подробности — в публикации «Ъ» «Бесполетные беспилотники».

Лаура Кеффер

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