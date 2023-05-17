ЦБ: порядка 5–7% активных инвесторов торгуют подверженными «разгонам» бумагами

Около 140 тыс. активных инвесторов, или порядка 5–7% от общего числа клиентов на бирже, торгуют бумагами, которые подвержены необоснованному росту котировок («разгонам»), сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях на полях конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок-2023».

«Мы проанализировали и выяснили, что доля людей, так или иначе торгующих бумагами, которые подвержены "разгонам" во втором и третьем эшелонах, за квартал составляет около 5–7% от общего числа активных клиентов на бирже — тех, которые совершают сделки. То есть это порядка 140 тыс. человек»,— сказал господин Лях (цитата по РБК).

Глава департамента отметил, что в последнее время волатильность во втором и третьем эшелонах снизилась. Во-первых, это связано с тем, что компании начали публиковать больше информации, что привело к смещению интереса к более ликвидным бумагам, заявил господин Лях. Спекулянты, искусственно «разгоняющие» волатильность, переместились в первый эшелон, в котором более высокая ликвидность и есть крупные игроки, поглощающие рост котировок, поэтому биржа не сильно реагирует на спекуляции, считает Валерий Лях.

Второй фактор, который помог снизить волатильность на рынке ценных бумаг,— это внедрение Центробанком требований для маркетмейкеров, заявил директор департамента. В частности, он упомянул требование ЦБ, чтобы у маркетмейкера доля заявок, которые не ведут автоматически к заключению сделки (пассивные заявки), не опускалась ниже 75% от общего числа заявок маркетмейкера. Сейчас агрессивность заявок маркетмейкеров крайне низка, заявил господин Лях.

В январе и феврале текущего года Московская биржа зафиксировала восемь попыток дестабилизации цен на акции. За весь 2022 год на бирже было 13 таких случаев. Валерий Лях тогда подтвердил, что в этом году регулятор «стал чаще общаться с рынком по таким историям».

О планах Мосбиржи ввести новые меры для борьбы с аномальными скачками цен на акции стало известно еще в марте. Представитель площадки говорил, что обсуждается два возможных механизма: дискретные аукционы по всем акциям при значительном отклонении стоимости, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float (число акций в свободном обращении).

Эрдни Кагалтынов