В Еврокомиссии заявили об отсутствии кратчайших путей вступления Украины в Евросоюз

Глава гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по расширению и политике соседства Герт Ян Копман заявил, что кратчайших путей вступления Украины в Евросоюз (ЕС) не существует. По его словам, ЕК ожидает от Киева выполнения всех предварительных условий до конца 2023 года, включая шаги по борьбе с коррупцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герт Ян Копман

Фото: Lisbon Council Герт Ян Копман

Фото: Lisbon Council

«Наша роль заключается в том, чтобы помочь им. Однако я должен подчеркнуть в интересах украинского народа и в интересах всех остальных: кратчайших путей нет, эти реформы должны быть реализованы»,— сказал Герт Ян Копман на конференции в Торговой палате США в Вашингтоне (цитата по ТАСС).

Среди критических важных предварительных условий он назвал борьбу с коррупцией, обеспечение верховенства закона. После их выполнения, указал он, можно приступать к официальным переговорам. Герт Ян Копман отметил, что ЕС в этом вопросе старается действовать «настолько быстро, насколько может, не жертвуя качеством».

«Как быстро это будет идти, зависит от реализации реформ на Украине. Мы хотим, чтобы в ЕС вступала успешная страна»,— заключил он.

Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля 2022 года. 23 июня Киев получил статус кандидата. В Еврокомиссии призывали украинские власти провести ряд антикоррупционных и судебных реформ. В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отменил важный для вступления в ЕС финансовый мониторинг политиков и высших должностных лиц.

Критерии для вступления в ЕС требуют, чтобы в стране-кандидате соблюдались принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. В феврале 2023 года в своем докладе ЕК заявила, что Украина в целом пока находится на начальном уровне подготовки к вхождению в блок. В частности, Украине рекомендовано применить европейские стандарты финансового контроля, усилить межинституциональную координацию в сфере миграции.

Лусине Баласян