В Совбезе ООН подтвердили контакты с МАГАТЭ по ситуации на украинских АЭС

Швейцария в качестве председателя Совета безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в мае ускорили контакты по теме ситуации на украинских АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе постоянного представительства Швейцарии в ООН.

«Контакты между Швейцарией и МАГАТЭ по тематике безопасности атомных электростанций на Украине действительно интенсифицировались с того момента, как Швейцария заняла пост председателя СБ ООН»,— сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос ТАСС о том, планируются в ближайшее время заседание Совбеза по плану МАГАТЭ по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Каких-либо деталей в представительстве не привели.

7 мая гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС становится все более непредсказуемой. Он также сообщал, что агентство оценивает ситуацию с эвакуацией жителей Энергодара, где живут сотрудники станции, на предмет «возможного влияния на ядерную безопасность». По информации Reuters, до конца мая Рафаэль Гросси может представить в Совбезе ООН проект соглашения с участием Украины и России по обеспечению безопасности на ЗАЭС. Сейчас на станции остановлены все блоки.

Олеся Павленко