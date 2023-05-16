Депутаты Гагаузии утвердили избрание Евгении Гуцул главой автономии

Народное собрание Гагаузской автономии (местный парламент) единогласно признало законным избрание представителя партии «Шор» Евгении Гуцул главой (башканом) автономии, передает портал Gagauzinfo. Власти Молдавии обвиняли Гагаузию в нарушениях при проведении выборов.

Как передает Gagauzinfo, в ходе собрания мнения депутатов поначалу разошлись. Некоторые парламентарии допускали, что стоит дождаться решения апелляционного суда по итогам выборов. Вице-спикер парламента Александр Тарнавский в ответ заявил о необходимости принять решение, чтобы противодействовать действиям молдавских властей. На 27 мая назначен съезд депутатов всех уровней.

14 мая завершились выборы главы Гагаузии. На этот пост претендовали восемь человек. Во втором туре выборов победила Евгения Гуцул, набрав 52,34%. Она заявляла о намерении укрепить отношения с Россией. ЦИК Молдавии сегодня, 16 мая, сообщил, что в отношении всех кандидатов заведены административные дела по факту незаконного финансирования выборов.

Вслед за этим Национальный центр по борьбе с коррупцией провел проверку в здании ЦИК Гагаузии в рамках следственных мероприятий. Членам ЦИКа вручили повестки с требованием прийти на допрос до 18 мая. Правоохранители потребовали предоставить документы о прошедших в Гагаузии выборах.

Лусине Баласян