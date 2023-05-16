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Евреи отметили День Победы по иудейскому календарю

Сегодня, 16 мая, евреи отметили День спасения и освобождения — аналог Дня Победы. Это самый молодой иудейский праздник, который призван не дать забыть об ужасах нацизма и о том, кто победил его. В этот день иудеи в синагогах благодарят Всевышнего и Красную армию за спасение от угрозы полного уничтожения еврейского народа нацистами во время Второй мировой войны.

Идею отмечать День Победы как религиозный еврейский праздник десять лет назад выдвинул вице-президент Российского еврейского конгресса, президент Международного фонда горских евреев России Герман Захарьяев. Его инициативу поддержали раввины Израиля, Европы и США. С этого времени ежегодно евреями всего мира отмечается этот праздник в день 26 ияра (78 лет назад на эту дату еврейского календаря выпало 9 мая). В нынешнем году 26 ияра выпадает на 16 мая.

В Москве главные торжества прошли в хоральной синагоге на Китай-городе. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков зачитал поздравление главы государства: «Убежден, что широкое празднование Дня спасения и освобождения и впредь будет способствовать укреплению духовных, культурных, исторических традиций российских евреев, патриотическому воспитанию молодежи».

В мероприятии приняли участие главный раввин России Адольф Шаевич, посол Государства Израиль в РФ Александр Бен-Цви, президент Международного благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин, сенатор от Мурманской области Константин Долгов, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, и. о. главного раввина Москвы Давид Юшуваев.

«Особенно хочу поблагодарить президента России за ежегодное поздравление нашего народа с праздником 26 ияра, Днем спасения и освобождения, и пожелать ему крепкого здоровья, долголетия, мудрости и терпения в это непростое время,— сказал господин Захарьяев.— Во всех наших еврейских праздниках мы благодарим Бога. Праздник День спасения и освобождения уникален тем, что, празднуя его, мы выполняем две заповеди. Первая: мы говорим спасибо Богу. Вторая: благодарим солдат, через которых Бог спас нас, и молимся за возвышение их душ».

Главный раввин России Адольф Шаевич призвал «хранить в своих сердцах память о погибших во время Второй мировой войны». В память о Великой Отечественной войне в синагоге были зажжены три свечи: первая в благодарность Всевышнему за спасение еврейского народа, вторая — в память о погибших в Холокосте, третья — в память о бойцах Красной армии, которые спасли иудеев от уничтожения. «Мудрецы нашего поколения предписали зажжение трех свечей и чтение псалмов,— пояснил господин Захарьяев.— Наша задача — не дать миру забыть о том, каким страшным злом был фашизм и кто победил это зло. Мы хотим сказать спасибо всем, кто, не жалея себя, спас весь мир».

Закончилось мероприятие исполнением под сводами синагоги песни «День Победы».

17 мая в Александровском саду евреи вместе с представителями других традиционных конфессий — православных, мусульман и буддистов — в благодарность за спасение возложат венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Павел Коробов

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