В статье ученого вычитали измену

В Новосибирске уже третий за последнее время научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН стал фигурантом уголовного дела о госизмене. На этот раз обвинение было предъявлено основателю лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей», специалисту в области гиперзвука Валерию Звегинцеву. По предварительным данным, претензии следствия касаются его публикации в иранском журнале, посвященной газовой динамике. Летом прошлого года по подозрению в госизмене были задержаны директор института Александр Шиплюк и главный научный сотрудник Анатолий Маслов. Сотрудники ИТПМ выступили с открытым письмом, где говорится, что уголовное преследование коллег может привести к «краху» российской аэродинамической науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллеги Валерия Звегинцева утверждают, что его работы перед публикацией всегда проходили все необходимые проверки

Фото: Владимир Зимин / ТАСС Коллеги Валерия Звегинцева утверждают, что его работы перед публикацией всегда проходили все необходимые проверки

Фото: Владимир Зимин / ТАСС

О том, что создатель лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей» ИТПМ им. С. А. Христиановича, доктор технических наук 79-летний Валерий Звегинцев является фигурантом дела о госизмене (ст. 275 УК РФ), стало известно из открытого письма коллектива института, опубликованного на сайте ИТПМ.

По данным источников «Ъ-Сибирь», ученого задержали еще в начале апреля сотрудники ФСБ, но известно об этом стало только сейчас.

7 апреля Советский районный суд, который находится в новосибирском Академгородке, поместил физика под домашний арест сроком на два месяца, до 7 июня. Решение не обжаловалось сторонами и вступило в законную силу, сообщил официальный аккаунт судебного сообщества Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

Следственные органы уголовное дело не комментируют. По информации ТАСС, основанием для подозрений в госизмене могла послужить статья ученого на тему газовой динамики, которая была размещена в иранском журнале.

Валерий Звегинцев стал третьим ученым ИТПМ, в отношении которого расследуется уголовное дело о госизмене. В июне прошлого года следователи ФСБ задержали главного научного сотрудника института 76-летнего Анатолия Маслова, основным направлением научной деятельности которого является аэрогазодинамика. Физика конвоировали в Москву и с санкции суда поместили в СИЗО «Лефортово». В августе суд заключил под стражу директора института Александра Шиплюка. Как писал “Ъ”, по одной из версий, его арест может быть связан с передачей за рубеж сведений о гиперзвуковом вооружении. Он также содержится под стражей в «Лефортово».

После ареста своего третьего сотрудника коллектив института выступил с открытым письмом к властям и научному сообществу России с призывом спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку.

Обращение, говорится на сайте института, было единогласно утверждено на заседании ученого совета.

Называя арестованных «выдающимися учеными-аэродинамиками», авторы обращения отмечают, что все трое «известны своими блестящими научными результатами». «Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули родину, посвятив свою жизнь служению российской науке»,— указывается в обращении. В институте считают, что результаты, которые открыто представляли их арестованные коллеги, «имеют отношение исключительно к фундаментальной науке», а материалы якобы неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, которая таких сведений в них не обнаружила. Какими экспертными заключениями оперировали следственные органы, возбуждая дела о госизмене, они не сообщают, поэтому остается неясной степень компетенции экспертов, отметили авторы обращения. «С одной стороны, основным показателем качества нашей работы… является степень представления наших результатов научному сообществу, включая научные публикации и выступления на конференциях. С другой стороны, мы видим, что любая статья или доклад могут стать причиной обвинений в государственной измене… В этой ситуации нашему институту, единственной в стране академической организации, обладающей обширной базой для экспериментальных и численных аэродинамических исследований, просто невозможно работать»,— резюмировали ученые.

Константин Воронов, Валерий Лавский, Новосибирск