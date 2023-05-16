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В статье ученого вычитали измену

Сотрудник института Сибирского отделения РАН арестован из-за научной публикации

В Новосибирске уже третий за последнее время научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН стал фигурантом уголовного дела о госизмене. На этот раз обвинение было предъявлено основателю лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей», специалисту в области гиперзвука Валерию Звегинцеву. По предварительным данным, претензии следствия касаются его публикации в иранском журнале, посвященной газовой динамике. Летом прошлого года по подозрению в госизмене были задержаны директор института Александр Шиплюк и главный научный сотрудник Анатолий Маслов. Сотрудники ИТПМ выступили с открытым письмом, где говорится, что уголовное преследование коллег может привести к «краху» российской аэродинамической науки.

Коллеги Валерия Звегинцева утверждают, что его работы перед публикацией всегда проходили все необходимые проверки

Коллеги Валерия Звегинцева утверждают, что его работы перед публикацией всегда проходили все необходимые проверки

Фото: Владимир Зимин / ТАСС

Коллеги Валерия Звегинцева утверждают, что его работы перед публикацией всегда проходили все необходимые проверки

Фото: Владимир Зимин / ТАСС

О том, что создатель лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей» ИТПМ им. С. А. Христиановича, доктор технических наук 79-летний Валерий Звегинцев является фигурантом дела о госизмене (ст. 275 УК РФ), стало известно из открытого письма коллектива института, опубликованного на сайте ИТПМ.

По данным источников «Ъ-Сибирь», ученого задержали еще в начале апреля сотрудники ФСБ, но известно об этом стало только сейчас.

7 апреля Советский районный суд, который находится в новосибирском Академгородке, поместил физика под домашний арест сроком на два месяца, до 7 июня. Решение не обжаловалось сторонами и вступило в законную силу, сообщил официальный аккаунт судебного сообщества Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

Следственные органы уголовное дело не комментируют. По информации ТАСС, основанием для подозрений в госизмене могла послужить статья ученого на тему газовой динамики, которая была размещена в иранском журнале.

Валерий Звегинцев стал третьим ученым ИТПМ, в отношении которого расследуется уголовное дело о госизмене. В июне прошлого года следователи ФСБ задержали главного научного сотрудника института 76-летнего Анатолия Маслова, основным направлением научной деятельности которого является аэрогазодинамика. Физика конвоировали в Москву и с санкции суда поместили в СИЗО «Лефортово». В августе суд заключил под стражу директора института Александра Шиплюка. Как писал “Ъ”, по одной из версий, его арест может быть связан с передачей за рубеж сведений о гиперзвуковом вооружении. Он также содержится под стражей в «Лефортово».

После ареста своего третьего сотрудника коллектив института выступил с открытым письмом к властям и научному сообществу России с призывом спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку.

Обращение, говорится на сайте института, было единогласно утверждено на заседании ученого совета.

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Называя арестованных «выдающимися учеными-аэродинамиками», авторы обращения отмечают, что все трое «известны своими блестящими научными результатами». «Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули родину, посвятив свою жизнь служению российской науке»,— указывается в обращении. В институте считают, что результаты, которые открыто представляли их арестованные коллеги, «имеют отношение исключительно к фундаментальной науке», а материалы якобы неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, которая таких сведений в них не обнаружила. Какими экспертными заключениями оперировали следственные органы, возбуждая дела о госизмене, они не сообщают, поэтому остается неясной степень компетенции экспертов, отметили авторы обращения. «С одной стороны, основным показателем качества нашей работы… является степень представления наших результатов научному сообществу, включая научные публикации и выступления на конференциях. С другой стороны, мы видим, что любая статья или доклад могут стать причиной обвинений в государственной измене… В этой ситуации нашему институту, единственной в стране академической организации, обладающей обширной базой для экспериментальных и численных аэродинамических исследований, просто невозможно работать»,— резюмировали ученые.

Константин Воронов, Валерий Лавский, Новосибирск

  • Газета «Коммерсантъ» №85 от 17.05.2023, стр. 4

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