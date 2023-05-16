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Коммерсантъ FM
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Правительство установило таможенный сбор на электронику в размере 30 тыс. рублей

Правительство РФ установило фиксированную ставку таможенных сборов на ряд электронных изделий для юридических лиц — она составит 30 тыс. руб. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Прежде ставка зависела от объема партии.

В Минпромторге пояснили, что за последний год средний размер партии электронных изделий достигает почти 5 тыс. единиц. «В этой связи изменение конечной стоимости товаров электроники не прогнозируется»,— добавили в министерстве, передает «РИА Новости».

По данным «Ъ», таможенные сборы от ввоза электроники в Россию по итогам 2022 года снизились на 40%. Причиной стал уход иностранных поставщиков. Кроме того, в рамках легализации параллельного импорта увеличилось число поставщиков, которые ввозят товары небольшими партиями, не оформляя таможенные документы.

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