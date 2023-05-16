С бывшего мэра липецкого Данкова Алексея Левина взыскали 50 тысяч рублей

Данковский горсуд Липецкой области по иску прокуратуры взыскал с бывшего главы администрации Данкова Алексея Левина в доход государства 50 тыс. руб. В ведомстве уточнили, что эти средства были получены в качестве взятки за подписание актов выполненных работ по неисполненному в установленный срок контракту на устройство наружного освещения и благоустройство дворовых территорий

В 2022 году Алексей Левин получил шесть лет условно за взяточничество (ч. 4 ст. 290 УК РФ), злоупотребление полномочиями и их превышении (ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286 УК РФ), а также растрату (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Тогда же с бывшего мэра в городской бюджет взыскано 3,6 млн руб.

Данковский горсовет отправил в отставку Алексея Левина в сентябре 2019 года. Увольнения «в связи с выявленными фактами нарушения антикоррупционного законодательства» требовал губернатор Игорь Артамонов.

По мере расследования против бывшего мэра появлялись новые эпизоды. В том числе Алексея Левина обвиняли в получении 50 тыс. руб. взятки от главы одной из компаний за подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту, в сборе 50 тыс. руб. премий с сотрудников, в получении 30 тыс. руб. за выделение места для торгового павильона, в злоупотреблении полномочиями на 2 млн руб. при заключении договора аренды муниципального имущества по заведомо невыгодной для города цене.

О претензиях силовиков к бывшему липецкому вице-губернатору Илье Тузову читайте в материале «Ъ».

Александр Прытков

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