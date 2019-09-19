Экс-мэр Данкова Алексей Левин стал фигурантом двух дел о коррупции

СКР предъявил бывшему мэру города Данков в Липецкой области Алексею Левину обвинения по двум уголовным делам о коррупции, сообщили “Ъ-Черноземье” в региональном управлении ведомства. Экс-чиновник в данный момент находится в изоляторе временного содержания, от дачи показаний он отказался.

Господин Левин обвиняется в получении взятки в 30 тыс. руб. и злоупотреблении должностными полномочиями на 2 млн руб. «Эпизод взятки был установлен в январе. Теперь уже бывший мэр получил вознаграждение от предпринимателя за выделение благоприятного места для торгового павильона. Также у следствия есть основания полагать, что бывший чиновник заключил с аффилированной ему фирмой договор аренды бани, котельной и земли по заведомо невыгодной городу цене»,— рассказали в СКР.

Ранее решением депутатов Данковского горсовета господин Левин был отправлен в отставку. Его обязанности будет исполнять первый заместитель главы Андрей Переверзев.

Отставки мэра потребовал вступивший в минувшую пятницу губернатор Игорь Артамонов «в связи с выявленными фактами нарушения антикоррупционного законодательства». «Согласно проверке, проведенной региональным управлением по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения, в деятельности главы города Данкова Алексея Левина выявлен факт наличия конфликта интересов, не урегулированного в установленном законом порядке», — сказали в обладминистрации.

Сергей Калашников, Андрей Прах