В уголовном деле бывшего мэра Данкова появился новый эпизод

Управление СКР по Липецкой области установило эпизод превышения полномочий в рамках расследования уголовного дела бывшего мэра Данкова Алексея Левина. Ему вменяют получение взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Теперь к ним добавилось превышение полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, бывший мэр собрал с сотрудников деньги, начисленные в виде премий,— 50 тыс. руб. Эти средства якобы были переведены на счет Фонда развития и благоустройства Данковского района, а впоследствии «израсходованы фигурантом на собственные цели».

Напомним, господин Левин подозревается в получении взятки в 30 тыс. руб. за выделение места для торгового павильона, а также в злоупотреблении должностными полномочиями на 2 млн руб. (заключение договора аренды муниципального имущества по заведомо невыгодной для городе цене).

Бывший мэр находится под домашним арестом. Его обязанности исполняет первый заместитель Андрей Переверзев.

Олег Мухин