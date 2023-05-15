Производители автобусов средней вместимости не заявились на поставки в Курск

Ни один производитель автобусов средней вместимости не смог гарантировать массовую поставку транспорта в Курск из-за проблем с комплектующими. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Он напомнил, что летом 2023 года в городе планировалось выпустить на линии более 200 новых автобусов средней вместимости: «К сожалению, есть проблемы у всех заводов. Сегодня проведу ряд встреч и переговоров, чтобы понимать, в какие сроки можно поставить указанный парк автобусов, чтобы в этом году реформа, по крайней мере в автобусной части, шла по графику».

Напомним, Курск стал первым городом Черноземья, перешедшим на работу с операторами общественного транспорта в рамках брутто-контрактов, по которым выручку собирает бюджет и он же платит перевозчикам за работу. Власти разыгрывают 26 лотов на 39 маршрутов. Договоры будут действовать до 2030 года.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Брутальные контракты».

Олег Мухин