«Курскэлектротранс» ищет поставщика электробусов на 438 млн рублей

Государственное унитарное предприятие Курской области «Курскэлектротранс» объявило открытый аукцион на поставку электробусов с начальной ценой 437,8 млн руб. Это следует из данных портала госзакупок.

За эту цену компания за собственные средства планирует приобрести десять машин. Речь идет о городских электробусах большой вместимости (не менее 85 человек, в том числе 33 места для сидения), оборудованных для перевозки инвалидов-колясочников и имеющих не менее трех дверей. Максимальная скорость машин должна составлять не менее 70 километров в час; выдвигается и ряд других требований.

Срок подачи заявок — до 3 мая; подведение итогов запланировано на 12 мая. Исполнить контракт необходимо до 15 октября.

Олег Мухин

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