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Коммерсантъ FM
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В Крыму отменили линейки на последний звонок для невыпускных классов

Власти Крыма решили не проводить в этом году торжественные линейки для невыпускных классов в школах, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, праздничные мероприятия на последний звонок в школах проведут только для выпускников девятых и одиннадцатых классов.

«Решение принято в целях безопасности. Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что несмотря на дополнительные ограничения, родители выпускников смогут посетить линейки.

Выпускники остальных классов отметят окончание года в своих учебных кабинетах.

Ранее линейки в честь последнего звонка отменили в приграничных районах Белгородской области.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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