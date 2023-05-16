В Крыму отменили линейки на последний звонок для невыпускных классов

Власти Крыма решили не проводить в этом году торжественные линейки для невыпускных классов в школах, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, праздничные мероприятия на последний звонок в школах проведут только для выпускников девятых и одиннадцатых классов.

«Решение принято в целях безопасности. Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что несмотря на дополнительные ограничения, родители выпускников смогут посетить линейки.

Выпускники остальных классов отметят окончание года в своих учебных кабинетах.

Ранее линейки в честь последнего звонка отменили в приграничных районах Белгородской области.

Александр Дремлюгин, Симферополь