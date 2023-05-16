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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль «РЖД Тура» в 2022 году выросла в 405 раз

По итогам 2022 года выручка структуры РЖД «РЖД Тур» увеличилась почти на 77%, превысив 944 млн руб. Чистая прибыль компании выросла в 405 раз, почти до 48 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность.

В пресс-службе «РЖД Тура» связали такие показатели со снятием введенных из-за коронавируса ограничений, перераспределением пассажиропотоков внутри страны, а также «общим постоянным ростом интереса туристов к железнодорожным путешествиям». В компании добавили, что после отмены действовавших из-за COVID-19 мер в железнодорожных путешествиях, разработанных «РЖД Туром», приняло участие более 15 тыс. человек. Это на 60% больше, чем в 2021 году.

В 2022 году суммарная чистая прибыль 18 ведущих операторов грузовых вагонов сети РЖД составила 226,2 млрд руб. Относительно результатов 2021-го показатель вырос в 2,3 раза. После начала российской военной операции на Украине в отношении РЖД были введены санкции. Из-за ограничений компании пришлось перестраивать логистику, и за 2022 год она сократила долю импортных закупок с 7% до 3%.

Подробности — в материале «Ъ» «Суверенный локомотив подъезжает».

Лаура Кеффер

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