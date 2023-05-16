Министр госбезопасности ПМР: Киев и Кишинев спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта

Глава министерства госбезопасности Приднестровской молдавской республики (ПМР) Валерий Гебос утверждает, что Украина и Молдавия спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта. Он также выразил обеспокоенность увеличением военной помощи Молдавии. По его мнению, Кишинев «подталкивают к конфликту с Приднестровьем».

«В целом Украина и Молдова продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта»,— сказал глава МГБ ПМР в интервью «РИА Новости».

Господин Гебос заявил, что в преддверии планирующего в Молдавии 1 июня европейского саммита туда направили дополнительные силы для обеспечения безопасности глав стран Европы. «Увеличение западной военной помощи Молдове и количества представителей иностранных силовых структур в регионе с неурегулированным конфликтом, естественно, вызывает обеспокоенность»,— отметил он.

По словам министра госбезопасности ПМР, приднестровские власти давно отслеживают присутствие в Молдавии представителей иностранных силовых структур. «Мы уверены, что народ Молдовы не желает повторения событий 1992 года, не хотят этого и приднестровцы. А тем, кто подталкивает Кишинев к конфликту с Приднестровьем, стоит задуматься над вопросом, нужен ли еще один очаг напряженности в Европе»,— добавил Валерий Гебос.

В начале мая власти ПМР попросили Россию увеличить число ее миротворцев. Как сообщил глава представительства республики в Москве Леонид Манаков, численность российских миротворцев не превышает 450, в то время полагается 3100 человек. Молдавия ранее говорила о нарушениях режима безопасности со стороны миротворческого контингента России. Кремль советовал Кишиневу быть осторожнее в этом вопросе.

О развитии ситуации в ПМР — в материале «Ъ» «Концепция внешней аналитики.

Лаура Кеффер