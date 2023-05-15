В Челябинской области таможенники пресекли контрабанду крупной партии нефрита

Таможенники в Челябинской области задержали крупную партию нелегально добытого нефрита, которую четверо жителей Челябинска и Екатеринбурга пытались контрабандой вывезти в Китай. Об этом сообщили в Telegram-канале ФТС России.

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По данным ведомства, злоумышленники разработали схему, при которой нефрит перевозят на грузовиках в Белоруссию, где через подставную компанию оформляют документы о происхождении полудрагоценного камня, а затем отправляют в КНР. Однако первую же партию — 13 т на сумму 12 млн руб.— задержали сотрудники таможни. Всего, по данным ФТС, контрабандисты планировали вывезти 100 т минерала на 100 млн руб.

Все члены преступной группы были установлены, в их отношении возбуждено уголовное дело о контрабанде. Все четверо признали вину, им грозит до 12 лет колонии.

Артур Якушко, Челябинск