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Российские химики подвели итоги спустя год работы в условиях неопределенности

Более 160 представителей ведущих химических компаний, поставщиков технологий и оборудования обсудили подходы к реализации инвестиционных проектов в новых условиях на конференции «Лидеры России и стран СНГ: Газ и химия 2023», которая состоялась 18–19 апреля в Санкт-Петербурге. Партнерами мероприятия выступили компания «Еврохим» и «Метафракс Групп», организатор – Energy Leader.

В приветственном обращении к участникам конференции председатель совета директоров «Метафракс Групп» Армен Гарслян отметил, что встреча представителей газовой и химической промышленности крайне важна, актуальна и своевременна, поскольку спустя год работы в условиях неопределенности был сформирован опыт преодоления компаниями сложных вызовов.

«Теперь пришло время аккумулировать этот опыт и совместно сформулировать предложения, направленные на сохранение и развитие рынка», – подчеркнул Армен Гарслян.

«Главной проблемой, с которой столкнулись российские химические и нефтегазовые компании после ухода западных компаний, стало отсутствие привычного современного оборудования и надежных лицензиаров внутри России для будущих инвестиционных проектов», – подчеркнул во время своего выступления директор по стратегии и инвестициям «Метафракс Групп» Левон Гарслян. Основные пути выхода из сложившейся ситуации эксперты видят в развитии отечественных НИОКР и расширении сотрудничества с компаниями из «дружественных стран».

Новейшие наработки в области производства аммиака и метанола, а также их производных представили отечественные компании: ГИАП, «Красцветмет», «Газпромнефть НТЦ», «Газпромнефть – Промышленные инновации», «ТопТех», ИТЦ «Химазот-СПб», «ПроТех Инжиниринг», Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН, «Оргнефтехим-Холдинг», «ИЭС Инжиниринг и консалтинг», «Тольяттиазот», НИУИФ, а также китайские компании Sinopec Engineering Group и Ningbo Fareast-tech Catalyst Engineering.

Большое внимание на конференции было уделено вопросам катализаторов и их сервиса. С докладами выступили «Хэхуа групп», «Экострим», «ГЛПК Инжиниринг» и НИУИФ.

Ноу-хау в области оборудования для производства химической продукции, позволяющие значительно повысить эффективность процессов, были представлены во время сессий и выставки компаниями «Энтехмаш», «Элма-Астерион», «Искра-Р», Heurtey Petrochem Rus, Technique LLC, «Росатом-ТВЭЛ», «Турбореф Инжиниринг», «Анод – Теплообменный центр», «Стронг», Chemequip Industries. Во время конференции состоялось два технических визита: на производство по выпуску и модернизации компрессоров «Энтехмаш» и на завод по изготовлению насосного и перемешивающего оборудования для работы с коррозионно-активными жидкостями «Элма-Астерион».

Следующая конференция «Лидеры России и стран СНГ: Газ и химия» запланирована на весну 2024 года.

ПАО "Метафракс Кемикалс"

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