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Коммерсантъ FM
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ТАСС: неизвестные заминировали ЛЭП в подмосковном Климовске

В подмосковном Климовске неизвестные заминировали опору линии электропередач. Идут работы по разминированию, на месте работают сотрудники ФСБ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Коробка с проводами, которые уходят под землю, обнаружена около опоры ЛЭП. Кроме того, недалеко находится дорога»,— сказал собеседник ТАСС.

В начале мая в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП. Рядом было обнаружено еще три взрывных устройства, писали СМИ. По данным «Ъ», ЛЭП питала четыре района Ленобласти. ФСБ возбудила дело по ст. 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Диверсия ударила по опоре».

Олеся Павленко

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