Макрон встретится с Маском на саммите с бизнес-лидерами в Версале

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с американским бизнесменом Илоном Маском сегодня, 15 мая. Встреча пройдет в кулуарах саммита 200 мировых бизнес-лидеров, которая пройдет в Версале. Об этом сообщил глава Минфина Франции Брюно ле Мэр.

Господин ле Мэр рассказал о переговорах в эфире телеканала BFMTV. Он не привел каких-либо подробностей. Как пишет издание, Илон Маск также примет участие в обеде вместе с Брюно ле Мэром.

Как пишет Bloomberg, Эмманюэль Макрон также встретится с исполнительными директорами Pfizer Inc. Альбертом Бурлой и Walt Disney Co. Робертом Айгерой.

Олеся Павленко