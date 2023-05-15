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Коммерсантъ FM
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Выручка VK по МСФО в первом квартале выросла на 39,5%

В первом квартале 2023 года выручка VK по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила до 27,3 млрд руб. Это на 39,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя дневная аудитория сервисов VK выросла на 17%, до 76 млн пользователей. На фоне публикации отчетности расписки VK на Мосбирже росли на 4,7%.

Основным источником роста в компании назвали онлайн-рекламу, выручка которой увеличилась на 67%, до 16,3 млрд руб. Выручка сегмента «Социальные сети и контентные сервисы» выросла на 47%, до 21,5 млрд руб., сегмента «Образовательные технологии» — на 21%, до 3,4 млрд руб. сегмента «Технологии для бизнеса» — на 55%, до 1,1 млрд руб. Выручка по новым бизнес-направлениям, включающим голосовые технологии, платформу VK Play и магазин приложений RuStore, составила 1,35 млрд руб.

«Основными драйверами выручки данного сегмента в первом квартале 2023 года были голосовые колонки и VK Play. На конец первого квартала 2023 года в VK Play было зарегистрировано более 16,5 млн аккаунтов, а ежемесячная уникальная аудитория проекта превысила 13 млн пользователей»,— говорится в отчете (цитата по ТАСС).

В феврале VK выделила 300 млн руб. на развитие российских игровых разработчиков — их проекты получат особые условия и дополнительные возможности для продвижения при публикации в VK Play. С конца января облачный игровой сервис VK Play Cloud стал доступен в приложении VK Play на Android.

Лаура Кеффер

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