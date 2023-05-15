Кудрин и соавторы считают, что бюджетные правила не гарантируют странам баланс в бюджетной политике

Бывший глава Счетной палаты России, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что применение бюджетных правил не гарантирует странам стабилизацию бюджетных расходов и неувеличение долговой нагрузки. Об этом говорится в статье «Оценка влияния бюджетных правил на цикличность государственных расходов» в журнале «Вопросы экономики», которую господин Кудрин написал в соавторстве с экономистами Ольгой Сучковой и Ильей Соколовым.

Авторы материала провели исследование того, как изменились непроцентные расходы бюджета в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) в сравнении с реальной динамикой ВВП после введения бюджетного правила. Как отмечает РБК, в статье также указано, что Россия, как и США, Канада, Япония, Франция и Норвегия, попала в число стран, где после начала применения бюджетных правил рост расходов превысил темпы роста экономики.

«Можно утверждать, что бюджетные правила выступают недостаточным условием проведения контрциклической бюджетной политики, а также не гарантируют решение проблем долговой нагрузки и стабилизации расходов: только в 22 странах из 49, которые применяют хотя бы одно бюджетное правило на протяжении пяти лет и по которым имеются доступные данные о непроцентных расходах минимум за 10 лет, наблюдается контрциклическая динамика непроцентных расходов, лишь 7 из них сумели снизить долговую нагрузку после введения системы бюджетных ограничений»,— говорится в аннотации к статье.

В 2022 году господин Кудрин выступил с инициативой о том, что оператором бюджетного правила должен стать не Минфин и не Центробанк, а некая новая структура. По его мнению, сбережения можно хранить в юанях или других внешних активах. Господин Кудрин отметил, что механизм бюджетного правила можно скорректировать, но базовые принципы «должны остаться». Экс-глава Счетной палаты полагает, что у бюджетного правила «на первом месте всегда была функция оградить Россию от выброса на рынок большого количества валюты в тот момент, когда цена на нефть растет, и наоборот».

Александр Кислов