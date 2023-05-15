«Отличия нового от существующего достаточно эфемерны»

После реформы высшего образования студент сможет получить необходимые навыки за год, заявила ректор Московского института стали и сплавов Алевтина Черникова. МИСиС попал в число шести вузов, где будет реализован пилотный проект по переходу от Болонской системы к двухуровневой, которая предполагает разделение высшего образования на две ступени — на базовое со специализированным и профессиональное, то есть аспирантуру. Указ о старте эксперимента с нового учебного года подписал на прошлой неделе президент Владимир Путин. Как отметила ректор МИСиС, в университете есть адресные программы подготовки длительностью 10-12 месяцев, и этот опыт показывает, что «получить востребованные знания и навыки за один год вполне возможно». Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что пилотный проект еще до запуска можно считать успешным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным указу, шесть вузов с нового учебного года начнут пилотный проект по внедрению реформы высшего образования. Вместо ставших уже привычными бакалавриата и магистратуры вводится базовое и специализированное высшее образование. Впрочем, судя по комментариям чиновников, новой модель является условно.

В идеале планируется не столько реформирование, сколько возвращение системы к советскому варианту. Или, как говорилось в президентском послании, «к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием». Тут следует отметить, что за минувшие десятилетия полностью на принятый в западном мире формат мы так и не перешли. До сих пор даже в МГУ вполне уживаются разные модели одновременно.

Более того, как утверждают эксперты, принятие Болонской системы в свое время происходило зачастую конъюнктурно, и учебные программы разделяли, как говорится, на глазок. Не удивлюсь, если и возврат к традиционным ценностям произойдет в том же режиме. Судите сами: в соответствии с указом Путина экспериментальные университеты и институты должны предоставить стандарты и требования по уровням образования до 30 июня этого года, а ведь на дворе уже середина мая.

Правда, ситуация упрощается тем, что отличия нового от существующего достаточно эфемерны. Бакалавриат — четыре года, а базовое — четыре-шесть лет, магистратура — два года, а специализированное — от года до трех. Хотя уже сейчас можно прогнозировать, что эксперимент признают удачным, и всем вузам придется следовать новым правилам. В результате мы получим специалистов с разными вариантами высшего образования, похожими по сути, но разными по госстандарту.

Ну а главной жертвой преобразований станет так называемая академическая мобильность — возможность студентов корректировать выбор профессии и вуза по ходу обучения.

Можно было стать бакалавром в Москве, а магистром в Европе или начать с журналистики, а завершить философией. Насколько такие вольности останутся в новых условиях — большой вопрос. Любопытно упомянуть, что еще совсем недавно президент Путин был сторонником совсем другой реформы.

На встрече со студентами 25 января 2022 года он заявил об инициативе перевода системы высшего образования на схему «2+2+2», чтобы «молодой человек после двух лет обучения имел возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, получение своих будущих знаний, а потом, в магистратуре, выбрать для себя окончательную траекторию развития».

Что изменилось с тех пор? Да кроме начала военного конфликта с Украиной и разрыва с Европой ничего… Поэтому сложно отказаться от впечатления, что именно эти события и стали причиной нового подхода к образованию. А если так, то вряд ли кто остановится только на академии. И значит, следующей жертвой нарратива возвращения к отечественным истокам станет среднее образование. Так что ждем новостей про ЕГЭ.

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