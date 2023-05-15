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Коммерсантъ FM
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«Отличия нового от существующего достаточно эфемерны»

Михаил Гуревич — о реформе высшего образования

После реформы высшего образования студент сможет получить необходимые навыки за год, заявила ректор Московского института стали и сплавов Алевтина Черникова. МИСиС попал в число шести вузов, где будет реализован пилотный проект по переходу от Болонской системы к двухуровневой, которая предполагает разделение высшего образования на две ступени — на базовое со специализированным и профессиональное, то есть аспирантуру. Указ о старте эксперимента с нового учебного года подписал на прошлой неделе президент Владимир Путин. Как отметила ректор МИСиС, в университете есть адресные программы подготовки длительностью 10-12 месяцев, и этот опыт показывает, что «получить востребованные знания и навыки за один год вполне возможно». Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что пилотный проект еще до запуска можно считать успешным.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным указу, шесть вузов с нового учебного года начнут пилотный проект по внедрению реформы высшего образования. Вместо ставших уже привычными бакалавриата и магистратуры вводится базовое и специализированное высшее образование. Впрочем, судя по комментариям чиновников, новой модель является условно.

Путин подписал указ о реформе высшего образования

В идеале планируется не столько реформирование, сколько возвращение системы к советскому варианту. Или, как говорилось в президентском послании, «к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием». Тут следует отметить, что за минувшие десятилетия полностью на принятый в западном мире формат мы так и не перешли. До сих пор даже в МГУ вполне уживаются разные модели одновременно.

Более того, как утверждают эксперты, принятие Болонской системы в свое время происходило зачастую конъюнктурно, и учебные программы разделяли, как говорится, на глазок. Не удивлюсь, если и возврат к традиционным ценностям произойдет в том же режиме. Судите сами: в соответствии с указом Путина экспериментальные университеты и институты должны предоставить стандарты и требования по уровням образования до 30 июня этого года, а ведь на дворе уже середина мая.

Как эксперты и студенты оценивают новую систему обучения

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Правда, ситуация упрощается тем, что отличия нового от существующего достаточно эфемерны. Бакалавриат — четыре года, а базовое — четыре-шесть лет, магистратура — два года, а специализированное — от года до трех. Хотя уже сейчас можно прогнозировать, что эксперимент признают удачным, и всем вузам придется следовать новым правилам. В результате мы получим специалистов с разными вариантами высшего образования, похожими по сути, но разными по госстандарту.

Ну а главной жертвой преобразований станет так называемая академическая мобильность — возможность студентов корректировать выбор профессии и вуза по ходу обучения.

Можно было стать бакалавром в Москве, а магистром в Европе или начать с журналистики, а завершить философией. Насколько такие вольности останутся в новых условиях — большой вопрос. Любопытно упомянуть, что еще совсем недавно президент Путин был сторонником совсем другой реформы.

Что говорят эксперты о новой образовательной реформе

На встрече со студентами 25 января 2022 года он заявил об инициативе перевода системы высшего образования на схему «2+2+2», чтобы «молодой человек после двух лет обучения имел возможность как-то скорректировать свою будущую профессию, получение своих будущих знаний, а потом, в магистратуре, выбрать для себя окончательную траекторию развития».

Что изменилось с тех пор? Да кроме начала военного конфликта с Украиной и разрыва с Европой ничего… Поэтому сложно отказаться от впечатления, что именно эти события и стали причиной нового подхода к образованию. А если так, то вряд ли кто остановится только на академии. И значит, следующей жертвой нарратива возвращения к отечественным истокам станет среднее образование. Так что ждем новостей про ЕГЭ.

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