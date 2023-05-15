Бастрыкин пообещал новые проверки блогеров при поступлении материалов от ФНС

Следственный комитет России проведет новые проверки по неуплате блогерами налогов, если материалы о признаках преступления поступят от Федеральной налоговой службы, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения»,— сказал господин Бастрыкин ТАСС. Так он отреагировал на информацию СМИ о том, что в отношении еще ряда блогеров могут быть возбуждены уголовные дела.

Глава СКР сообщил, что уголовные дела, которые в последние месяцы возбуждают в отношении популярных блогеров, стали первыми такими делами в России. По его мнению, с точки зрения сокрытия налогов эти дела нельзя назвать уникальными — «это обычный состав, отнесенный к подследственности СКР». Глава ведомства отметил, что число подписчиков некоторых блогеров сопоставимо с аудиторией некоторых СМИ. По его мнению, с ростом их доходов «в геометрической прогрессии стали расти и суммы налогов, которые должны с них взиматься».

Уголовные дела о неуплате налогов ранее были возбуждены в отношении популярных блогеров Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных. По информации «Ведомостей», ФНС проводит проверку других блогеров с большим числом подписчиков.

О деле Елены Блинковской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов больше чем на 900 млн руб.,— в материале «Ъ» «Явка оплачена».

Леонид Уварчев