Rheinmetall запустил совместное предприятие с «Укроборонпромом» для ремонта и производства танков

Немецкий Rheinmetall и украинский «Укроборонпром» основали совместное предприятие (СП) для производства и ремонта танков на Украине. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление компании.

Соглашение о создании СП будет подписано в конце июня, производство запустят в середине июля. В первое время СП будет ремонтировать и обслуживать на Украине танки, которые передала Германия. В будущем предприятие планирует начать производство некоторой продукции Rheinmetall. В заявлении компании отмечается, что СП, вероятно, сможет производить вооружение для экспорта с Украины.

Вчера, 12 мая, исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил газете Handelsblatt, что немецкий концерн будет владеть 51% акций СП, а также обеспечивать управление им.

Ранее Rheinmetall сообщал о желании ежегодно производить на Украине до 400 танков Panther KF51. Стоимость завода по их производству оценивается в €200 млн. В начале апреля концерн анонсировал запуск сервисного центра в Румынии для вооружения, которое использует Украина. 10 мая Армин Паппергер сообщал, что в ближайшее время его компания хочет договориться с украинскими компаниями о совместном производстве танков, боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Что происходит на 444-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко