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Коммерсантъ FM
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Концерн Rheinmetall в ближайшее время хочет договориться о производстве оружия на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие недели хочет договориться с украинскими компаниями о совместном производстве танков, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, сообщил глава компании Армин Паппергер. Концерн сообщал о планах по производству танков Panther на Украине в начале марта.

«Таким образом мы дадим Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе»,— сказал господин Паппергер на собрании акционеров (цитата по Die Welt).

Rheinmetall ранее рассказывал о желании производить на Украине до 400 танков Panther KF51 в год. Стоимость завода оценивается в €200 млн. В начале апреля компания анонсировала открытие в Румынии сервисного центра для вооружения, которое использует Киев.

Операционная прибыль Rheinmetall за 2022 год достигла рекордного значения в €754 млн. Это на 27% больше показателей 2021 года. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что прибыль компании во многом связана с «войной в Европе».

Леонид Уварчев

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