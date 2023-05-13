Словакия отменила ограничения на импорт с Украины

Правительство Словакии 12 мая одобрило предложение Министерства сельского хозяйства снять запрет на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины. Как сообщил агентству TASR представитель Минсельхоза Андрей Вальнер, теперь импорт украинской продукции регулируется исключительно в соответствии с решением Евросоюза.

«Запрет на ввоз в Словакию отдельных сельскохозяйственных и пищевых продуктов из Украины или украинского происхождения, а также специальные правила перевозки этих продуктов через страну официально отменены»,— говорится в сообщении.

2 мая Еврокомиссия запретила экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в приграничные Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Все пять государств, в свою очередь, обязались снять аналогичные запреты, которые ранее были введены ими самостоятельно. Поставки были ограничены из-за того, что импорт украинских зерновых вредил хозяйству местных фермеров, утверждали власти.

3 мая словацкие власти решили смягчить запрет на импорт отдельных сельскохозяйственных товаров с Украины, чтобы привести его в соответствие с требованиями Еврокомиссии. Был разрешен импорт овощей и фруктов, однако поставки украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника были ограничены.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Милена Костерева