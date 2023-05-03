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Коммерсантъ FM
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Словакия смягчила запрет на импорт ряда сельхозтоваров с Украины

Правительство Словакии решило смягчить запрет на импорт отдельных сельскохозяйственных товаров с Украины, чтобы привести его в соответствие с требованиями Еврокомиссии (ЕК), сообщила газета Dennik N. Ограничения на поставку пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины сохраняются. Импорт фруктов и овощей разрешается.

Как отмечает Dennik N, теперь Словакия может претендовать на компенсации со стороны Евросоюза для аграриев, которые пострадали в связи с ситуацией с украинским зерном. Министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан ранее говорил, что убытки словацких фермеров из-за ситуации с украинскими сельскохозяйственными товарами составили около €200 млн.

Вчера, 2 мая, Еврокомиссия объявила о запрете поставок пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 5 июня. В документе Еврокомиссии также указывалось, что пострадавшим от наплыва украинской сельхозпродукции фермерам будет оказана финансовая поддержка. Ранее заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис говорил о сумме €100 млн (в дополнение к уже выделенным €56 млн).

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Милена Костерева

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