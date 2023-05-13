Главы минфинов и ЦБ G7 договорились пресекать попытки обхода антироссийских санкций

Министры финансов и главы центробанков стран G7 договорились о продолжении санкционного давления на Россию. Среди прочего они намерены предотвращать попытки обхода ограничений.

«Мы по-прежнему готовы противостоять любым попыткам обойти и подорвать наши санкционные меры. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется»,— говорится в коммюнике по итогам встречи. Страны G7 намерены усилить взаимодействие для мониторинга «трансграничных транзакций между Россией и другими странами».

Стороны также договорились содействовать международному сотрудничеству для решения глобальных экономических проблем, связанных с российско-украинским конфликтом. По мнению стран G7 у антироссийских санкций нет побочных эффектов для продовольственной и энергетической безопасности.

Как считают министры и главы ЦБ G7, мировая экономика показала устойчивость к многочисленным потрясениям: пандемии, конфликту на Украине и высокой инфляции. Как отмечает Reuters, в коммюнике ничего не говорится о «тупиковой ситуации» с американским госдолгом.

Как сообщала ранее The Japan Times, власти стран G7 обсуждают способы передачи Украине российских активов, замороженных после начала военного конфликта. Конфискацию российских средств затрудняют юридические сложности и внутренние ограничения стран «семерки». Однако, как утверждают японские власти, этот вопрос не обсуждался в рамках встречи министров финансов и глав центробанков.

Леонид Уварчев