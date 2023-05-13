В Западной Сибири сохраняется наивысший класс пожарной опасности

Самый высокий, пятый класс пожарной опасности сохраняется в регионах Западной Сибири: в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской областях. На юге Дальнего Востока увеличивается площадь территорий, на которых также действует пятый класс пожарной опасности: на юге Хабаровского края и Еврейской автономной области, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «РИА Новости».

Режим чрезвычайной ситуации сейчас действует на всей территории Тюменской области и Еврейской автономной области. Он также объявлен в муниципалитетах Омской области и Хабаровского края.

В нескольких российских регионах бушуют природные пожары. Так, в Курганской области погиб 21 человек, возбуждено семь уголовных дел. Сейчас снята угроза распространения пожаров на населенные пункты в Курганской, Свердловской и Тюменской областях.

О пожарах в России — в публикации «Ъ» «Огненные сводки».

Леонид Уварчев