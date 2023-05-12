Власти Украины согласились обменять экс-президента «Мотор Сич» Богуслаева на тысячу военнопленных

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обменять арестованного экс-президента завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных. Ранее сам господин Богуслаев направил украинскому руководству письмо с просьбой включить его в список на обмен с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Этот человек работал на россиян и поощрял их наносить ракетные атаки даже по собственному предприятию. Однако если мы сможем за Богуслаева забрать тысячу наших ребят, то, безусловно, пойдем на какие-то обменные процессы»,— сообщил господин Подоляк в эфире национального телемарафона.

При этом, по словам представителя офиса украинского президента, перед обменом по делу Вячеслава Богуслаева должен пройти судебный процесс, в ходе которого «его вина будет юридически зафиксирована». Сам экс-президент «Мотор Сич», как считает Михаил Подоляк, должен получить «максимально жесткий уголовный приговор», после чего могут начаться переговоры об обмене.

Накануне, 11 мая, издание «Страна.ua» сообщило, что Вячеслав Богуслаев попросил украинские власти включить его в списки на обмен с Россией. Служба безопасности Украины предъявила Вячеславу Богуслаеву обвинения в «коллаборационизме, пособничестве России», а также в препятствовании передаче украинской разведке вертолета Ми-2 в апреле 2022 года. С 24 октября 2022 года господин Богуслаев находится под арестом.

Инкриминируемые преступления Вячеслав Богуслаев неоднократно отрицал. Коллектив «Мотор Сич» также неоднократно выступал в поддержку бывшего руководителя. «Мы считаем, что так нельзя относиться к человеку, который всю свою жизнь посвятил Украине»,— писали представители коллектива президенту Украины Владимиру Зеленскому.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов