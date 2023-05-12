В тюменском военкомате рассказали, как будут вручать повестки на сборы

В военном комиссариате Тюменской области заявили, что на сборы в 2023 году мужчинам не будут вручать электронные повестки. Оповещать о сборах будут как и раньше — путем вручения бумажных повесток, рассказали в ведомстве 72.ru. Напомним, не явившимся на сборы грозит административная ответственность — штраф до 3 тыс. руб.

Тюменцы будут проходить военные сборы в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. Сроки проведения военных сборов, количество граждан, подлежащих призыву на военные сборы, и место их проведения не называются.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что оповещение находящихся в запасе россиян о необходимости явиться на военные сборы будет проходить с помощью электронных повесток лишь в ряде регионов, где есть «технические возможности».

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы 10 мая. По закону на двухмесячные сборы могут призывать граждан, отслуживших срочную службу, выпускников военных кафедр и лиц, проходивших альтернативную службу. На сборы можно призывать рядовых и сержантов запаса в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет.

Подробнее о том, кто обязан участвовать в военных сборах и что бывает за уклонение,— в материале «Ъ» «Резервистов и военнослужащих запаса позвали на сборы».

Диана Сунагатуллина

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