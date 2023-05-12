Суд оставил под стражей чиновника, обвиняемого по делу о пожарах в Сосьве

Свердловской областной суд оставил под стражей Вячеслава Алексеева, обвиняемого по делу о пожарах в поселке Сосьва, где сгорели более 100 домов и погибли два человека. Напомним, 40-летнему специалисту по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» инкриминируют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ).

«Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу»,— сообщили в пресс-службе суда. Вячеслав Алексеев пробудет в СИЗО до 26 июня.

Ранее адвокат чиновника Татьяна Сазонова заявляла «Ъ-Урал», что обвиняемый свою вину не признает. Защита также планировала заменить ему меру пресечения на домашний арест.

Ранее второго обвиняемого по делу — 29-летнего управляющего пилорамой, с которой, предположительно, начался пожар, Газанфара Мамедова также отправили под стражу до 26 июня. Вину он также не признает.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля, а потушить его удалось спустя несколько дней. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента дома потеряли более 400 человек. Для ликвидации ЧС в Сосьве из резервного фонда регионального правительства было выделено 96 млн руб., из них более 70 млн руб. пошли на оказание финансовой поддержки граждан. После инцидента мэр Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.

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