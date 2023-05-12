«Новое меню кажется необычайно простым»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о ресторане Enо Bistro и блюдах от шеф-повара Евгения Цыганова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Enо Bistro Фото: Enо Bistro

Загородное Enо Bistro создали совместными усилиями компания «Виником» и рестораторы Дмитрий Романов и Вениамин Иванов, отлично зарекомендовавшие себя проектами Folk и Amber в соавторстве с Антоном Пинским. Надо сказать, что ресторан и прежде существовал под одной крышей с винотекой и винным лекторием Wine Skills и имел даже общее с ними название. Но концепция загородного ресторана высокой кухни в «Сколково» не прижилась, и формат было решено поменять.

Для этой цели и были привлечены молодые успешные рестораторы, сумевшие настроить на новый лад шеф-повара Евгения Цыганова, который сохранил свой пост после ребрендинга.

Новое его меню кажется необычайно простым, но эта та внешняя простота, за которой скрываются и глубина вкуса, и сложность техник. Так что теперь под любое из 300 вин, подобранных шефом-сомелье Марусей Миловидовой, предлагаются хрустящие свежие овощи с пралине из фисташек и льняным маслом со свежеиспеченным хлебом на закваске; печеный перец с соусом из муксуна; ризотто из риса карнароли, булгура, пшеницы, дикой ржи, белых грибов и острого сыра белпер кнолле; стейк белуги с соусом из узбекского лимона и цыпленок с брусникой и демигляс.

К тому же, летом парк «Сколково» идеально подходит для пеших прогулок, на летней веранде есть настоящий очаг с дровами, а на открытой кухне регулярно проводят уютные дачные ужины в четыре руки с приглашенными шефами.