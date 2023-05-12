Песков: Запад не попросит у России прощения за санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Запад никогда не признает санкции против России ошибкой и не захочет жить дружно.

«Они так не скажут», — сообщил он в ходе конференц-кола, отвечая на вопрос, «простит ли Россия коллективный Запад, если там предложат мир и перестанут вводить санкции, назвав их ошибочными». По мнению Дмитрия Пескова, для России важно, чтобы жители западных стран осознали бы неэффективность своих руководителей, вводящих санкции против Москвы. Так он прокомментировал вышедшую в британском еженедельнике The Spectator статью о неэффективности санкционной политики Запада. В материале отмечалось, что западные государства терпят неудачу и не могут добиться своих целей, объявив России экономическую войну после начала военной операции на Украине.

Представитель Кремля заявил, что аналитики на Западе все чаще стали рассуждать на тему политики санкций и насколько это обоюдоострое оружие наносит вред самой Европе. «Наверное, это скорее хорошо, чем плохо, когда все-таки задаются вопросы»,—сказал он.

Дмитрий Песков добавил, что Запад продолжит «накачивать» Украину оружием, но Россия к этому готова. Господин Песков выразил желание, чтобы люди в западных странах видели, что именно им приходится платить за неэффективную политику своих лидеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что руководство страны понимает, что санкции против России введены надолго, поэтому необходимо заниматься импортозамещением.

Евросоюз (ЕС) ввел против России уже десять пакетов санкций в связи с ее военной операции на Украине, также ограничения ввели в том числе Великобритания, Канада и США. В настоящее время ЕС обсуждает 11-й пакет санкций, он будет направлен на борьбу с обходом действующих ограничений, говорили в Еврокомиссии.

Александр Кислов