На Бали переписывают права

Российским туристам на Бали придется обзавестись местными водительскими правами: власти курортного острова намерены повсеместно требовать национальные документы и откажутся признавать иностранные. Речь идет в том числе и о водителях мотоциклов и мопедов, цитируют СМИ заявление балийской транспортной службы. Если у туриста не окажется местных прав, его ждут дисциплинарные меры. Но какие, пока непонятно. Власти утверждают, что приезжие часто не умеют управлять мотоциклами, а также нарушают правила, что приводит к авариям. Как может измениться жизнь на острове, если правила вступят в силу? Этот вопрос с россиянами, живущими на Бали, обсудила Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Трубавин, Коммерсантъ Фото: Константин Трубавин, Коммерсантъ

Мотоциклы и мопеды — традиционно самый популярный вид транспорта на Бали. С наплывом туристов и релокантов спрос на них вырос, вслед за этим поднялись и цены на аренду. Но взять байк всегда можно было без особых проблем. Проверка документов водителей на совести компаний или частников, есть и такие, кто вообще не требует права, рассказал Илья, который сейчас находится на Бали:

«Все зависит от прокатной конторы. Если в гараже владелец выкатил пять байков и сдает их в аренду, то в этом случае вообще не нужны никакие документы, на права не смотрят.

Максимум паспорт могут сфотографировать, и то необязательно. Какие-то страховки, полагаю, не работают, даже если ты за них платишь. Если это официальный прокатный пункт, то там, конечно, попросят предъявить права и паспорт, сфотографируют их, а также обязательно оформят страховой полис».

Разобраться с туристами, которые арендуют байки, власти Бали обещают не первый месяц. В транспортной службе острова отмечают, что путешественники часто садятся за руль в неподобающей одежде, например, в бикини или с голым торсом. По словам губернатора Ваяна Костера, они «бесчинствуют и нарушают правила». ДТП в последнее время действительно стало больше, отметила Александра Святоха, которая живет на острове несколько лет:

«В курортной зоне достаточно много людей ездят в нетрезвом виде, достаточно и неопытных водителей, которые впервые садятся за байк. Не надо забывать, что часто сами местные жители провоцируют аварии. На месте властей острова я бы думала не про водительские права, а про страховку, то есть сдавать байки нужно только тем, у кого она есть».

Большинство аварий заканчиваются царапинами, ушибами или испугом, однако бывают и летальные случаи. Решит ли хотя бы часть проблем получение местных прав? Сейчас строгие экзамены для водителей никто не проводит, продолжает Александра Святоха:

«Права вообще можно получить через агентов, сами полицейские предлагают такую услугу. Она обойдется примерно в 8-10 тыс. руб. Если вы самостоятельно в участке захотите их оформить, то заплатите 5,5 тыс. руб. Уже через три дня права будут у вас на руках. Для этого понадобится пройти какой-то элементарный тест и предъявить ваши документы».

По мнению собеседников “Ъ FM”, даже если новые правила введут, полиция скорее всего ограничится рейдами и штрафами. Хотя губернатор Бали обещал чуть ли не аннулировать визы нарушителям. По мнению Ваяна Костера, туристы должны пользоваться транспортом, который предлагают операторы.

Альтернативой может стать мототакси — это те же самые байки, но с водителями, рассказала Анна, которая недавно вернулась с Бали: «Там очень хорошо развита система такси-мопедов. Можно вызвать водителя и попасть в любую точку на острове. Они классные, они дают шлем и водят явно лучше, чем те русские, которые приезжают и садятся на мопед, наверное, впервые в жизни.

Так что с местными водителями можно ничего не бояться, кроме того, это стоит супердешево. Поэтому, мне кажется, не будет никакой проблемы, если запретят ездить на мопеде без балийских прав».

Между тем власти острова все чаще говорят о возможном отказе от массового туризма. Их цель — сделать Бали премиальным местом отдыха, «вторыми Мальдивами». Ради этого хотят ввести квоты на сто лет, чтобы путешественники стояли в очереди за путевкой. Однако экономика острова, которая на 80% зависит от туризма, может и не выдержать таких амбиций.

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