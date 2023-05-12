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Коммерсантъ FM
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Черноморский флот нарастил защиту от атак украинских морских дронов

Черноморский флот нарастил защиту пунктов базирования из-за угрозы атак надводных и подводных дронов Украины. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В связи с угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами произведено наращивание технических средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей, оборудованы посты оптико-электронного и радиотехнического наблюдения»,— сказал господин Соколов газете «Красной звезде».

Виктор Соколов добавил, что для раннего обнаружения средств воздушного нападения Черноморский флот вместе с Военно-космическими силами (ВКС) расширили зону радиолокационного контроля воздушного пространства. Также для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к обороне к штатным корабельным расчетами привлекли дополнительные средства.

Ранее Минобороны России не раз сообщало о попытках атак с беспилотников на пункты базирования Черноморского флота. В том числе 24 апреля ведомство сообщило об уничтожении трех надводных беспилотников при атаке на флот в Севастополе.

Что происходит на 443-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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