На детского омбудсмена Морокова пожаловались в администрацию президента после скандала в спецшколе

В администрацию президента РФ Владимира Путина была направлена жалоба на действия уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на исполнительного директора регионального отделения «Всероссийской федерации школьного спорта» Максима Чванова.

По его словам, членов федерации возмутила реакция Игоря Морокова на попытку общественников оказать помощь мальчику, подвергавшемуся сексуальному насилию в спецшколе №124 Екатеринбурга. Так, в члены реготделения купили мальчику форму и предложили ему помощь в занятиях спортом. Однако, по словам господина Чванова, это не понравилось детскому омбудсмену.

«Я был неприятно удивлен звонком г-на Морокова, который начал спрашивать у меня, какой у нас в данной ситуации интерес. Отвечу публично: наш интерес в том, чтобы ребенок, пострадавший от насилия при попустительстве сотрудников школы, не потерял веру во взрослых, чтобы он реабилитировался и стал достойным членом нашего общества. Чужих детей не бывает, и считаю своим долгом помочь в трудной ситуации подростку, а если г-н Мороков считает по-другому, значит, наверное, он не то место для работы выбрал»,– написал Максим Чванов в своем обращении в администрацию президента.

Игорь Мороков заявил, что прокомментирует обращение Максима Чванова только после получения письменного запроса.

Напомним, скандал в спецшколе №124 для подростков с общественно-опасным поведением произошел в середине апреля, когда оттуда сбежал 13-летний учащийся. Он обратился в СКР, рассказав, что воспитанники подвергаются физическому и сексуальному насилию со стороны других подростков.

«Самая жесткая ситуация», которую он видел сам, и которая впоследствии легла в основу уголовного дела о сексуальном насилии над ребенком (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), произошла с 12-летним мальчиком. Его якобы подвергли «товарищескому суду» за то, что он «слишком много врал» воспитателю. В результате коллективно было принято решение подвергнуть мальчика «оральному сексуальному насилию».

Игорь Мороков заявлял, что не обнаружил ничего «ужасного» после посещения спецшколы. Кроме того, он давал положительную характеристику отстраненному директору учреждения Наталье Поддубной, в отношении которой в итоге возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

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