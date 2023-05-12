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Коммерсантъ FM
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Канада собирается принять меры против граждан Молдавии в рамках антироссийских санкций

Власти Канады внесут поправки в закон, который регламентирует введение санкций против России из-за ее военной операции на Украине. Это позволит стране вводить ограничения против граждан и компаний Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба премьера Канады Джастина Трюдо по итогам его переговоров с президентом Молдавии Майей Санду в Оттаве.

«Эти новые правила позволят Канаде применять санкции в отношении лиц и связанных с ними организаций в Молдавии, систематически нарушающих права человека, ставящих под угрозу международный мир и безопасность либо причастных к значимым коррупционным действиям»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Во время переговоров с госпожой Санду Джастин Трюдо также сообщил ей, что Канада продолжит помогать Молдавии, которая испытывает сложности в гуманитарной и экономической сферах, а также в сфере безопасности из-за военного конфликта России и Украины. Пресс-служба также анонсировала выделение $2 млн на программу обучения для молдавских полицейских для обеспечения безопасности, особенно в районах с большим числом беженцев и мигрантов.

Весной представители правительства Молдавии обратились в Евросоюз с просьбой ввести санкции против молдавских бизнесменов, которые связаны с Россией. По данным Bloomberg, несколько стран поддержали это предложение. В марте агентство также сообщало, что ЕС рассматривает возможность ввести санкции против молдавских олигархов, которых «обвиняют в помощи в дестабилизации ситуации в стране». EUobserver сообщал, что ЕС также может внести в санкционные списки лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, который организовывает антиправительственные митинги в стране.

О ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» «От нон грата до Комрата».

Олеся Павленко

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