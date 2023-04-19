EUobserver: ЕС может ввести санкции против молдавского оппозиционера Шора

Европейский союз в ближайшее время может ввести санкции в отношении ряда «молдавских олигархов», сообщает EUobserver. По данным издания, в санкционный список, в частности, могут войти лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор и экс-депутат молдавского парламента Владимир Плахотнюк (оба проживают за пределами Молдавии).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Илан Шор Фото: Телеграм-канал Илана Шора Владимир Плахотнюк Фото: Коммерсантъ / Андрей Мардарь Следующая фотография 1 / 2 Илан Шор Фото: Телеграм-канал Илана Шора Владимир Плахотнюк Фото: Коммерсантъ / Андрей Мардарь

В материале EUobserver отмечается, что санкции в отношении бизнесменов из Молдавии послы стран ЕС обсудят на следующей неделе.

По данным издания, речь может идти о введении европейских санкций против физических или юридических лиц, якобы представляющих «угрозу безопасности, верховенству права, стабильности или безопасности» в Молдавии.

«Текст проекта определенно указывает на двух олигархов — Илана Шора и Владимира Плахотнюка»,— сообщает EUobserver.

Илан Шор проживает в Израиле, одновременно являясь лидером оппозиционной партии «Шор», представленной в парламенте Молдавии. 13 апреля в Молдавии суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной схемы по выводу из молдавских банков $1 млрд.

Владимир Плахотнюк ранее был лидером Демократической партии Молдавии и депутатом парламента страны на протяжении трех созывов. В июле 2016 года имя Плахотнюка упоминалось в связи с сообщениями об отмывании более $23 млрд российского происхождения через банки республики. В России в отношении бизнесмена возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу), по решению одного из московских судов он заочно арестован. 26 октября 2022 года он попал под санкции США из-за «корупционного вмешательства в дела Молдавии».

Александр Кислов