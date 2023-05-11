Леонтьев, Рогов и военкоры сообщили о спокойной обстановке на линии соприкосновения

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, военные корреспонденты Александр Коц, Мурад Газдиев и Евгений Поддубный отрицают информацию о начале контрнаступления вооруженных сил Украины. Министерства обороны России и Украины информацию не комментировали.

«Новая Каховка. 22:00. Все абсолютно спокойно. Все коммунальные службы на месте. Электричество, вода, газ, интернет, все есть. Никакой паники. Завтра снова все на работу!»— цитируется мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

«Информацию о начале полномасштабного наступления на Запорожском фронте не могу подтвердить. Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по сети информацию»,— сообщил в своем Telegram-канале Владимир Рогов.

«С Ореховского направления парни отписались — активного продвижения противника нет, все в рамках взаимного сожительства. Ждут утра, готовы ко всему»,— написал Александр Коц и добавил, что с направления Гуляйполя-Пологи сообщают, что «тоже все в рамках приличия».

«Сватово — Кременная — Лисичанск и вплоть до Соледара — все штатно, особые маневры среди вражеских сил не наблюдаются. Парни на Марьинском и Угледарском направлениях тоже говорят, что все относительно спокойно»,— сообщил Мурад Газдиев.

Ранее сегодня Военные корреспонденты Александр Симонов, Евгений Поддубный, Владислав Угольный и Telegram-канал RT сообщили о возможном начале контрнаступления вооруженных сил Украины.

В частности, Евгений Поддубный писал, что по объездной дороге у Харькова были замечены колонны тяжелой военной техники ВСУ, которые двигались в сторону границы с Белгородской областью. «Поспокойнее. Я не писал, что противник идет наступать на Белгород. Читайте внимательно. Активное перемещение вооружения и военной техники в районе Харькова»,— написал после Евгений Поддубный.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».