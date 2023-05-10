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Коммерсантъ FM
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В Киеве показали обломки якобы сбитой украинским ПВО ракеты «Кинжал»

Киевский корреспондент немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в своем Twitter кадры с продемонстрированными украинскими властями обломками российских ракет, как утверждается, сбитых ПВО ВСУ. Один из экспонатов подписан как оболочка боевой части гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Также фотографии с обломками опубликовал мэр города Виталий Кличко. Накануне, 9 мая, Минобороны США заявило, что Украина сбила новейшую российскую ракету при помощи переданного ей ЗРК Patriot.

Мэр Киева Виталий Кличко позирует с якобы обломком головной части гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Мэр Киева Виталий Кличко позирует с якобы обломком головной части гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Фото: @ronzheimer

Мэр Киева Виталий Кличко позирует с якобы обломком головной части гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Фото: @ronzheimer

Где были сняты кадры журналист не сообщил. На них демонстрируются различные обломки. Не все предметы имеют таблички с описанием. Один, на который журналист обращает особое внимание, обозначен как «оболочка боевой части аэробаллистической ракеты 9-С-7760 авиационного ракетного комплекса Х-47М2 "Кинжал"». Еще часть обломков имеют табличку с надписью «стратегическая авиационная крылатая ракета Х-55».

«Сегодня нам удалось увидеть в Киеве останки ракеты "Кинжал", которая была сбита 5 мая системой Patriot. Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась чудо-оружием Путина. Сейчас здесь проводится экспертиза ее частей»,— описал видео Пауль Ронцхаймера в Twitter.

9 мая руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер утверждал, что Украина сбила российскую гиперзвуковую ракету с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Ранее сообщалось, что эти ЗРК были передаы Украине Германией и Нидерландами.

«Что касается деталей, то обращайтесь к украинцам. Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, используя систему ПРО Patriot»,— сказал Патрик Райдер на брифинге. На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о «Кинжале», господин Райдер ответил: «Верно».

Первые сообщения о том, что вооруженные силы Украины перехватили над Киевом «Кинжал», появились 4 мая. В социальных сетях тогда были опубликованы фотографии предмета, похожего на тот, что показан сегодня Паулем Ронцхаймером. Украинская сторона перехват «Кинжала» прямо отрицала. Минобороны России о пусках «Кинжалов» 4 мая не сообщало.

Однако 8 мая спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что решение не сообщать о перехвате ракеты было принято «высшим руководством». По его словам, прокомментировать падение ракеты решили после того, как информация появилась «во многих источниках».

«Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носителем которых выступает самолет МиГ-31К. Его характеристики называл президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в 10 раз выше скорость звука; дальность — более 2 тыс. км; ракета способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; масса боевой части — 500 кг.

Как утверждается, комплексы «Кинжал» находятся на опытно-боевом дежурстве с конца 2017 года. Официально первое боевое применение состоялось 18 марта 2022 года против целей на Украине. Также сообщалось о применении этого оружия 8 марта 2023 года в ходе ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры, оборонным предприятиям и обеспечивающим их объектам энергетики.

После заявлений Киева и Вашингтона многие российские публичные военные эксперты называли их дезинформацией и утверждали, что Patriot не мог сбить «Кинжал». Например, Алексей Леонков говорил «РИА новости»: «Дело в том, что радиолокационная система Patriot не может отследить "Кинжал", существует ограничение по скорости перехватываемой цели до 3 чисел Маха. Всему, что летит быстрее, они не могут дать целеуказание — это если сбивать на встречном курсе. Если сбивать вдогон, противоракета должна лететь в 1,5 раза быстрее "Кинжала"». По его мнению, Украина и США решили заявить о перехвате ракеты, поскольку «американцам, как и украинцам, не хватает результатов».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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