Акции еще одного проблемного американского банка, PacWest, упали на 30%

Сегодня, 11 мая, акции калифорнийского банка PacWest Bancorp упали на 30% после того, как он сообщил, что за прошлую неделю мая вкладчики забрали из него почти 10% депозитов. Позже акции чуть выросли, но все еще оставались на 25% ниже, чем к моменту закрытия торгов в среду.

О проблемах PacWest стало известно 3 мая, когда американские СМИ написали, что банк изучает варианты своей продажи. Это вызвало беспокойство инвесторов в условиях недавнего банкротства двух калифорнийских банков — Silicon Valley Bank и First Republic Bank, которые были закрыты, а их активы проданы другим, более крупным американским банкам. Правда, PacWest намного меньше — его активы составляют около $40 млрд против более чем $200 млрд у двух других банков.

Сегодня в квартальной отчетности PacWest сообщил, что на 2 мая в нем были депозиты на $28 млрд (против $34 млрд в конце 2022-го), но в течение следующей за этим недели они снизились на 9,5%. «Новостные заголовки усилили опасения наших клиентов по поводу сохранности депозитов»,— говорится в заявлении банка. Первый квартал банк закончил с убытком $1,2 млрд. С начала года акции PacWest упали более чем на 70%.

Яна Рождественская