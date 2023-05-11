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Коммерсантъ FM
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В Кремле не обсуждают компенсации для финской Fortum

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва не намерена компенсировать финской Fortum убыток от списания российских активов. Сегодня, 11 мая, представители компании сообщили, что Fortum спишет активы в РФ на €1,7 млрд и деконсолидирует российский сегмент.

«Ни о каких компенсациях речи не идет. По национализации никаких решений нет, последние указы вы знаете: там внешнее управление и так далее»,— сообщил представитель Кремля в ходе пресс-кола.

Он также подчеркнул, что РФ никогда не использовала энергетику в политических целях, хотя и подвергается беспрецедентному давлению. «Россия сталкивается с экспроприацией своих активов за рубежом, и, конечно же, никто не должен ожидать от России, что она все это дело будет оставлять без реакции»,— резюмировал господин Песков.

Указ, разрешающий передачу 98% акций российского сегмента Fortum под временное управление Росимущества , 25 апреля подписал президент Владимир Путин. 5 мая компания официально уведомила власти РФ о том, что категорически возражает против передачи своих активов под внешнее управление. Тогда в компании намеревались «принять меры для защиты своих прав» в рамках международного законодательства.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Обменяй меня».

Григорий Лейба

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