Кремль против политических требований для участия спортсменов в соревнованиях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсолютно неверным предъявлять политические требования к спортсменам, которые намерены участвовать в международных соревнованиях. Так господин Песков отреагировал на отказ Международной федерации фехтования (FIE) допустить до соревнований ряд спортсменов из России.

«Мы весьма негативно оцениваем подобные решения. Мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях, мы не согласны с такими рекомендациями»,— сказал пресс-секретарь в ходе пресс-колла.

Дмитрий Песков подчеркнул, что каждый спортсмен должен иметь право на участие в международных соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны.

Спортсменам из России, а также Белоруссии запретили участвовать в состязаниях FIE в марте 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне военной операции России на Украине. 10 марта текущего года Insidethegames сообщило, что решением большинства членов конгресса FIE российским и белорусским спортсменам разрешили принимать участие в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК.

Сегодня, 11 мая, стало известно, что FIE не допустила к международным соревнования олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову, а также еще нескольких российских атлетов. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что члены российской сборной по фехтованию не станут выступать на международных турнирах при действующих ограничениях в отношении россиян.

Милена Костерева