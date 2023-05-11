Депутат Аксаков: систему исламского банкинга могут запустить в России с 1 июля

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что механизм исламского банкинга может быть запущен в российских регионах с 1 июля в случае скорого принятия соответствующего законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы рассчитываем и плотно работаем над этим, что в течение мая—июня все отработаем, последняя версия законопроекта сейчас уже есть. Соответственно, законопроект будет принят во втором и третьем чтениях, чтобы 1 июля он начал действовать»,— пояснил парламентарий в ходе Петербургского международного юридического форума (цитата по ТАСС).

По словам господина Аксакова, отделить нефинансовые операции от финансовых операций в форме исламского банкинга будет сложно. «Здесь придется многое делать вручную»,— подчеркнул он.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении исламского банкинга в четырех регионах страны: Башкирии, Дагестане, Чечне и Татарстане. Планируется, что это будет пилотный проект, который продлится два года. В дальнейшем выяснилось, что проект закона требует серьезной доработки, поэтому его рассмотрение и принятие в следующих чтениях затянулось.

Предполагается, что услуги исламского банкинга будут предоставлять созданные некредитные финансовые организации, которые планируется внести в реестр Центробанка. Исламский банкинг подразумевает ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены процентные сделки и выплата процентов, сделки с условиями неопределенности. Прибыль такие организации будут получать за счет инвестиций. Распространенные операции исламского банкинга — рассрочка, лизинг, долевое финансирование.

Также финансовые организации, работающие в рамках исламского банкинга, не будут финансировать запрещенные виды деятельности, например игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции и табака.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Исламский банкинг приняли в первом чтении».

Александр Кислов