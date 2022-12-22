Исламский банкинг приняли в первом чтении

Принятый в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в РФ потребует доработки. В частности, по мнению правового департамента Госдумы, в нынешнем виде он противоречит закону о банках. Сами банкиры рассчитывают, что законопроект поможет существенно снизить расходы по запуску нового сервиса и ускорит его внедрение в стране. Эксперты, впрочем, сомневаются, что сегмент займет более 5% активов и пассивов банков, отмечая сложности с привлечением серьезных инвестиций из исламских стран на фоне текущей геополитической ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении с 1 февраля 2023 года эксперимента по организации партнерского финансирования (ОПФ, исламского банкинга) в четырех регионах России: Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Эксперимент продлится два года с возможностью продления и расширения в другие регионы.

Участники будут производить финансовые операции по законам шариата, который запрещает брать и давать деньги под проценты, а также финансировать ряд видов бизнеса, например производство свинины и алкоголя. Чтобы решить эти проблемы используется партнерское финансирование, когда либо клиент вкладывает средства в бизнес, который покупает банк (вклад), а потом при продаже получает часть прибыли, либо это рассрочка, при которой приобретенное на деньги банка имущество передается клиенту с торговой наценкой (кредит).

Но к документу сохраняются вопросы. В заключении на законопроект правового управления Госдумы отмечается, что заключение договоров купли-продажи в рамках партнерского финансирования не является нарушением, однако оно все равно противоречит закону о банках и банковской деятельности. Кроме того, участнику эксперимента (которым по этому закону может быть банк) запрещается брать проценты, однако можно выдавать средства без взимания вознаграждения за их пользование, что противоречит профильному закону – по нему извлечение прибыли является основной целью деятельности банка.

В ЦБ «концептуально» поддерживают законопроект. «В нем присутствуют нормы, согласно которым осуществление операций не является нарушением запрета для кредитных организаций по торговой деятельности, предусмотренного законом о банках и банковской деятельности»,— уточняют в регуляторе.

Банкиры поддерживают законопроект, поскольку его нормы заметно снижают их затраты. Как отметил зампред правления банка «Ак Барс» Алексей Акимов, ОПФ — небанковские структуры, у которых нет достаточной ликвидности, технологий, опыта и т. д. Для развития направления, по его словам, нужны серьезный капитал, IT-службы и навыки работы с клиентами в сфере финансов. «Законопроект позволит банкам самостоятельно, без участия дополнительных структур, проводить финансовые операции — это позволит снизить себестоимость исламских финансовых продуктов, что сделает их доступнее для конечного покупателя»,— уверен Алексей Акимов.

В пояснительной записке к законопроекту большое внимание уделяется возможности привлечь инвестиции от исламских банков Средней и Юго-Восточной Азии, а также Персидского залива. По оценке участников рынка, в 2020 году объем финансов, которые управлялись по правилам шариата, достигли $3 трлн, а к 2024 году может превысить $3,7 трлн. Впрочем, по мнению независимого эксперта Ольги Ульяновой, в части привлечения исламских инвестиций основным фактором является не наличие или отсутствие законодательства об исламском банкинге, а геополитика.

Что же касается внутреннего рынка, то принятие закона об эксперименте — только первый шаг. «Исламские кредитные продукты структурировать и продавать сложно, поскольку и регулирование, и даже налоговое законодательство заточены под традиционное процентное кредитование»,— поясняет Ольга Ульянова. По ее мнению, придется разработать и принять «целую иерархию законодательных и подзаконных актов».

Эксперт отмечает, что прием средств граждан на счета, по которым не начисляются проценты,— это самый очевидный исламский продукт, но и он не займет большой доли в пассивах банков. «В перспективе нескольких лет ему вполне по силам достичь 5% от всех депозитов физических лиц»,— оценивает Ольга Ульянова. Примерно также оценивают источники “Ъ” и долю исламских кредитов — 3–5%. Таким образом, по мнению участников рынка, в ближайшие годы рассматривать исламский банкинг как инструмент, который может существенно повлиять на российскую банковскую систему, было бы излишне оптимистично.

Максим Буйлов